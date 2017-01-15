جميع فصائل الدم إلى واحدة فقط

توصل علماء بريطانيون إلى طريقة لتحويل جميع فصائل الدم إلى واحدة تتماشى مع جميع المرضى، باستخدام الميكروبات الموجودة في الأمعاء البشرية، وهو اختراق علمي يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح.







وجد العلماء من جامعة كولومبيا البريطانية كيفية تحويل جميع أنواع فصائل الدم A وB وAB إلى O التي يمكن لجميع المرضى استقبالها خلال عمليات نقل الدم، بغض النظر عن الفصيلة التي يحملونها. وتختلف فصائل الدم حسب أنواع السكر الموجود على أسطح خلايا الدم الحمراء، بينما لا تمتلك O أي سكريات.





وأدرك العلماء أن بعض الأنزيمات يمكنها إزالة السكريات من خلايا دم A وB وAB، وتحويلها إلى O، لكنهم لم يجدوا أنزيمًا آمنًا، وفعالًا، واقتصاديًا، إلا في الأمعاء.





ويحتوي الجهاز الهضمي البشري على السكريات نفسها الموجودة في خلايا الدم، كما أن الأنزيمات البكتيرية، تجرد السكريات من البطانة للمساعدة على الهضم. وتتمثل الخطوة التالية للفريق في اختبار الأنزيم ضمن إطار سريري لمعرفة ما إذا كان هناك أي آثار جانبية لهذا الإجراء. وإذا لم يتم العثور على أي منها، فإن مستقبل التبرع بالدم سيتغير نحو الأفضل.