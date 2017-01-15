دراسة علمية: ذكاء الأطفال مصدره الأمهات

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقالا يفيد بأن ذكاء الطفل وراثة من أمه وليس أبيه، حيث أشارت كاتبة المقال إلى أنه عندما يتعلق الأمر بكل ما هو وراثي، "فنحن لسنا متساوين .. وإذا كانت نسبة ذكاء أطفالنا عالية، فذلك مردّه إلى الأم".

واستندت كاتبة المقال في حديثها إلى دراسة أجراها معهد الأبحاث الطبية والصحة العامة في اسكتلندا، تبيّن أن الجينات المسئولة عن الذكاء موجودة في "كروموزوم X" الذي تحمله النساء على شكل XX. وتضيف أن الباحثين الذين توصلوا إلى هذه النتيجة، قاموا باختبار ما يقرب من 12 ألف شاب وشابة، وذلك بفحص درجة الذكاء لديهم بحسب مؤشر IQ.

وأضافت الكاتبة: "ليطمئن الآباء، فهم أيضا لهم حصتهم في ما هم عليه أبناؤهم اليوم، إذ أنهم يؤثرون في تنمية أنسجة المشيمة خلال فترة الحمل وفي تنمية الدماغ".



