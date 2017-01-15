مخترع مصري يبتكر 4 أنظمة تكنولوجية لتفادي التشخيص الطبي الخاطئ

نجح المهندس حسام الدين محمد مكرم الله أمين عام رابطه المخترعين والمبتكرين والباحثين العلميين بوزارة الشباب والرياضة في تسجيل اعتماد لـ4 أنظمة تكنولوجية من مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وقال المهندس حسام الدين - في تصريح اليوم الأحد - إن هذه الأنظمة تعتمد على أحدث التكنولوجيا لإدارة المراكز الطبية والتخصصية اعتمادا على بناء ملف طبي للمريض وعلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل الملف المرضي والأعراض والأمراض الخاصة بالمريض وإرسال إشعارات تنبيهيه له للتأكد من تذكره لإرشادات الطبيب.





وأضاف أن الاعتماد على هذا النظام المبتكر يساهم في تفادي الخطر الأكبر والمسبب الرئيسي للوفاة وهو (التشخيص الطبي الخاطئ) حيث يصنف خطأ التشخيص بأنه ثالث مسبب للوفاة على مستوى العالم.





وأوضح المهندس حسام الدين أن من أهم أسباب التشخيص الطبي الخاطئ هو عدم وجود ملف طبي للمريض يعرض التطور المرضي والخطة العلاجية التي يخضع لها على مدار عمره بالإضافة إلى الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية التي تعرض لها مؤكدا أن الاعتماد على تلك الأنظمة التكنولوجية الحديثة يسمح لكل طبيب بالعيادات أو المراكز الطبية المتخصصة معرفة الحالة الطبية للمريض بالتفصيل بالإضافة إلى إتاحة فرصة للمواطن للاطلاع على الملف المرضي الخاص به في أي وقت من خلال تسجيله الدخول على التطبيق الإلكتروني الخاص بهذا النظام.