وزارة البيئة تبحث مع جنوب إفريقيا الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ

بحثت وزيرة البيئة مع نظيرتها الجنوب أفريقية باربرا كريسي , ملفات التعاون المشترك في مجالات البيئة والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي من المقرر إقامته في العاصمة الإسبانية مدريد الشهر المقبل.

وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة، اليوم السبت، أنه تم خلال الاجتماع - الذى عقد على هامش الدورة الـ 17 من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) - التأكيد على أهمية توحيد صوت إفريقيا في المحافل والمؤتمرات الدولية خلال الفترة المقبلة لزيادة قدرات القارة السمراء على مواجهة آثار التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة واستغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية.

وشددت الوزارة على أن مصر ستواصل تعاونها مع جنوب إفريقيا على كافة المحاور في العمل البيئي العالمي لتنسيق المواقف الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى آلية مفاوضات عادلة بين الدول المتقدمة والدول النامية لمساعدتها على مواجهة أثار التغيرات المناخية.



