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فيسبوك يطلق خدمة "المواعدة" في الولايات المتحدة

فيسبوك يطلق خدمة "المواعدة" في الولايات المتحدة

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أعلنت شركة "فيسبوك" التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم اليوم الخميس إطلاق خدمة المواعدة "فيسبوك ديتنج" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية أن هذه الميزة ستمنح القدرة على "بدء علاقات مجدية" من خلال أشياء مشتركة مثل الاهتمامات والأحداث والمجموعات مبينة أن الأمر يتطلب إنشاء ملف تعريف للمواعدة ويعطيك نظرة أكثر دقة على هوية أي شخص ترغب في مواعدته".

وأضافت أنها صممت لتكون آمنة وشاملة إذ يستطيع المستخدمون الإبلاغ عن الآخرين وحظرهم ولا يسمح للمستخدمين بإرسال الصور أو الروابط أو المدفوعات أو مقاطع الفيديو في رسائل المواعدة.

وتواجه فيسبوك وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي وابلا من الانتقادات الدولية بسبب استغلال منصاتها لنشر الآراء المتطرفة وتسعى لجذب الانتباه إلى دورها كأداة اتصال بين الأصدقاء والأقارب.


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