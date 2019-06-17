قومى البحار: السفن البحثية جاهزة لاكتشاف أماكن التجمعات السمكية

استعرض مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد خلال اجتماعه إنجازات المعهد خلال الفترة الماضية وأبرزها، الرحلة البحثية الأولى لسفينة الأبحاث (اليرموك) للبحر المتوسط.







وناقش المجلس المستجدات بشأن خط الغاز المار تحت مباني محطة المكس فرع الإسكندرية، والتابع لشركة جاسكو.





من جانبها، أكدت د.سوزان خليف أنه تم الانتهاء من عمرة السفن البحثية الخاصة بالمعهد وأنها جاهزة للإبحار في نهاية هذا الشهر من أجل تحقيق الأهداف القومية لاكتشاف أماكن التجمعات السمكية الجديدة في البحر المتوسط والأحمر باستخدام أجهزة السونار الحديثة التي تم تركيبها حديثا بالسفن.





وشدد الوزير على ضرورة أن تقوم السفن البحثية الخاصة بالمعهد بدراسة ظاهرة انتشار قناديل البحر، وكيفية الحد من انتشارها في البحر المتوسط، بالإضافة إلى دراسة تقييم المخزون السمكي في شرق البحر المتوسط وعمل الدراسات البحثية التي تخدم مجتمع الصيادين وزيادة الانتاج السمكي.



