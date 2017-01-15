فريق طبي بمستشفى المنصورة ينجح في استئصال كيس مائي كبير على مخ طفل

نجح فريق طبي من استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة الدولي يضم الدكتور هشام طاهر، والدكتور إسلام أبو زيد، والدكتور رمضان جلال، في استئصال كيس مائي على المخ يبلغ قطره حوالي 40 سنتيمتر لطفل يبلغ من العمر شهرين، كما قام الفريق بإجراء تقويم لعظام الجمجمة.





وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي - في تصريح اليوم /السبت/ - إن الطفل مولود بكيس مائي كبير يحتوي على السائل النخاعي ونقص في تكوين عظام الجمجمة من الجهة الخلفية والتي تعد من العيوب التكوينية للجنين داخل الرحم والتي تهدد استمرار حياته أو حدوث مضاعفات خطيرة على الطفل.

وأضاف أن الطفل خضع للجراحة وتتم متابعة الحالة الصحية له بعد إجراء العملية، كما أن الفريق الطبي يتابع حالة الطفل باستمرار، خاصة بعد أن استقرت حاليا تماما.



