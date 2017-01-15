فلكيون يحذرون من "فوضى جديدة" بسبب أقمار الإنترنت

حذر علماء فلك من تداعيات إطلاق عشرات الأقمار الصناعية إلى الفضاء، قائلين إنها ربما تصبح في نهاية المطاف أكثر من النجوم التي يمكن مشاهدتها في الليل.







ويشير العلماء في حديثهم، وفق ما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء، إلى إطلاق 60 قمرا صناعيا نحو الفضاء ضمن مشروع "ستارلينك".





ويعود المشروع، الذي يسعى لتوفير خدمة إنترنت رخيصة موثوقة في كل أنحاء العالم، إلى شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.





وحملت الأقمار الـ60 على متن صاروخ فضائي واحد أطلق من الولايات المتحدة، ورصد شريط فيديو الأقمار وهي تسير في صف واحد، بدت وكأنها عربات قطار.





وسارع بعض الأشخاص غير العارفين بعلوم الفلك إلى الإبلاغ عن وجود أجسام فضائية، عندما شاهدوا الأقمار الصناعية أثناء تحركها في الليل.







