دراسة: الناس أكثر أمانة مما يُعتقد

بحسب النتيجة التي خلص إليها باحثون من سويسرا والولايات المتحدة، في دراستهم التي شملت 355 مدينة في 40 دولة، يبدو أن الناس على مستوى العالم "أكثر أمانة مما يُعتقد على الأقل".

وخلال تجربة لكشف مدى أمانة موظفي الاستقبال في مؤسسات مختلفة، مثل البنوك والفنادق ومنافذ بيع تذاكر السينما، فإن نحو 17 ألف حافظة نقود، قالوا إنهم عثروا عليها، أعادوها إلى الأشخاص الذين وضعت بطاقات هويتهم داخلها.

وفوجئ الباحثون بنتائج الدراسة، حيث تبين أنه كلما كان المبلغ الموجود في الحافظة كبيرًا، ازداد احتمال إعادتها لصاحبها.

وتخالف نتيجة الدراسة تصور كثير من الناس عن العالم، حيث أظهرت استطلاعات رأي معبرة، شملت مواطنين ورجال اقتصاد، أن أغلبية مَن شملهم الاستطلاع يتوقعون أن يحتفظ الأشخاص الذين يعثرون على حافظة نقود فيها مبلغ كبير، بها لأنفسهم... "وتبين الدراسة أن تصورنا عن الإنسان سلبي بشكل مبالغ فيه"، حسبما رأى كريستيان لوكاس تسوند، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).