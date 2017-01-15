الوجبات الخفيفة عالية البروتين قبل النوم لا تضر بالنساء

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن استهلاك البروتين قبل النوم لا يعرقل عملية أيض الدهون الليلية أو حق الدهون فى الجسم بالكامل , مقارنة باستهلاك الدهون خلال اليوم .

وتتحدى نتائج الدراسة - التى نشرت فى عدد أغسطس من مجلة "التغذية" - المفاهيم الخاطئة واسعة النطاق حول العلاقة بين تناول الطعام ليلا وزيادة الوزن والتمثيل الغذائي، خاصة عند النساء.

وقال الدكتور "مايكل أورمسبى"، الأستاذ فى كلية العلوم والمدير المشارك لمعهد (FSU) فى الولايات المتحدة: "لفترة طويلة جدًا، ظل الناس يؤمنون بأن تناول الطعام قبل النوم يسبب اضطرابات فى الأيض وسيجعلهم يكتسبون الدهون"، مضيفا "ومع ذلك، فإن البيانات لا تدعم هذا ببساطة عندما يكون الطعام الذى نختار تناوله قبل النوم قائمًا على البروتين وصغير الحجم".

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الأبحاث السابقة عن فوائد كبيرة لاستهلاك البروتين الليلى، فإن معظم الأبحاث الحالية حول هذا الموضوع تركز حصرياً على الرجال.



