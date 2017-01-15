مركبة فضاء روسية تحمل إنسانا آليا تلتحم بالمحطة الدولية

التحمت مركبة سويوز روسية تحمل إنسانا آليا شبيها بالبشر بمحطة الفضاء الدولية اليوم/ الثلاثاء.



وسيقوم الإنسان الآلي (فيدور) والمأخوذ اسمه‭‭‭ ‬‬‬من الحروف الأولى للاسم الكامل (فاينال إكسبريمنتال دمونستريشن أوبجكت ريسيرتش) بمهمة لدعم الطاقم واختبار مهاراته. وسيبقى في المحطة حتى السابع من سبتمبر.

وفشلت محاولة الالتحام الأولى يوم السبت بسبب أمور تتعلق بنظام الالتحام الآلي.

وهذا أول روبوت أشبه بالبشر ترسله روسيا إلى الفضاء. وكانت ناسا قد أرسلت إنسانا آليا مماثلا، هو روبونوت 2، إلى الفضاء عام 2011 للعمل في أجواء محفوفة بالمخاطر.



