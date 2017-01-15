الفاو توزع معدات صيد على الآف الصيادين في إندونيسيا

وزعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" معدات الصيد على الآلاف من الصيادين في بالو ودونج جالا في إطار جهود المساعدة على إنعاش الاقتصاد في المدينتين اللتين تضررتا جراء الزلازل وموجات "تسونامي" في إقليم سولاوسي الوسطى.



وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أن 2650 أسرة من عوائل الصيادين في المنطقة المنكوبة, استفادت من المعدات التي شملت شباك الصيد ومبردات على المستفيدين في 69 قرية في 15 منطقة في بالو ودونج جالا.

وقال المدير العام بوزارة الشؤون البحرية والمصايد ذو الفقار مختار إن الإدارات المحلية قامت بتقييم المستفيدين المحتملين لضمان وصول المعدات لمستحقيها بعد أن عاد الصيادون إلى الصيد ولكن يفتقرون إلى معدات الصيد.



