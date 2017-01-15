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أطباء جزائريون يكشفون نسبة المصابين بالعقم من الرجال

أطباء جزائريون يكشفون نسبة المصابين بالعقم من الرجال

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أكد أطباء أخصائيون جزائريون، أن أكثر من 40 بالمائة من المصابين بمرض العقم في البلاد هم من الرجال، حسبما نقلته الإذاعة الرسمية الجزائرية.

وشدد أطباء مشاركون في فعالية طبية محلية على أهمية خضوع الرجل لجميع مراحل الفحوص الطبية المتعلقة بتشخيص الأسباب التقنية للعقم لاحتواء هذا المرض.

وذلك لا يتأتى حسبهم إلا من خلال القضاء نهائيا على "المغالطة" السائدة بأن المرأة لوحدها تتحمل مسؤولية العقم ومسؤولية عدم الإنجاب.

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية أعلنت في وقت سابق أن "10 بالمئة من الجزائريين مصابون بالعقم وصعوبة الإنجاب"، أي ما يعادل 4 ملايين شخص.


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