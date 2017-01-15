"السنونو" الكهربائي ذاتي القيادة يجوب موسكو





تشهد سكة الحديد الدائرية في موسكو بعد شهر انطلاق أول قطار مستقبلي وهو القطار الكهربائي ذاتي القيادة المسمى بـ"السنونو".

وقال رئيس معهد الأتمتة والمواصلات للبحوث العلمية في موسكو بافيبل بوبوف إن القطار الكهربائي الجديد ليس بحاجة إلى سائق.

وتتحقق عملية قيادة القطار عن بعد من مركز القيادة حيث يمكن أن يتولى مشغل المرور مسؤولية قيادة القطار عن بعد في حال وقوع حادث أو أي أوضاع طارئة غير متوقعة.

وتلعب 6 كاميرات حساسة دور عيون القطار وهي مزودة بعدسات ذات مدى مختلف ما يجعلها قادرة على رؤية حواجز على مدى حتى 800 متر مع العلم أن القطار يستمر في السير إلى مسافة 550 مترا بعد تشغيل المكابح أما سرعة سير القطار نفسه فبلغت 110 كيلومترات في الساعة وهناك جهاز كمبيوتر يسيطر على سرعة القطار وفتح أبوابه وإغلاقها.

ويتوقع أن ينطلق أول قطار كهربائي ذاتي القيادة في سكة الحديد المركزية بموسكو في سبتمبر المقبل وذلك تحت سيطرة السائق المشغل الذي سيكون على استعداد دائم في المرحلة الأولى لتولي قيادة القطار.



