"مايكروسوفت": ترامب يتعامل مع "هواوي" بشكل غير عادل

استنكرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات، فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحظر على شركة "هواوي" الصينية، ووضعها في "القائمة السوداء".







واعتبر رئيس "مايكروسوف" ورئيسها القانوني، براد سميث، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" أن الطريقة التي يتعامل بها "ترامب" مع "هواوي" الصينية "غير أمريكية" على حد تعبيره.





وقال إنه ينبغي على ترامب أن يسمح لأكبر شركة لصناعة معدات الشبكات والهواتف الذكية أن تشتري من الولايات المتحدة، لما في ذلك البرمجيات من "مايكروسوفت".





وأوضح:" في بعض الأحيان، الرد الذي يصلنا هو: لو علمت ما نعلم، لوافقت على إجراءاتنا"، مضيفا: "وإجابتنا هي: اكشفوا لنا ما تعلمون لكي نقرر بأنفسنا. هذه هي طريقة سير الأمور في هذه الدولة".





يذكر أن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.





وقال رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" ليانغ هوا، في شهر يوليو، إن إدراج وزارة التجارة الأمريكية للشركة في القائمة السوداء قد تؤثر على عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم، كما أنها قد تسبب أضرارا مباشرة للشركات الأمريكية، لذلك تطلب هواوي من الولايات المتحدة أن تستبعدها تماما من القائمة التقييدية المقابلة.





وقال ليانغ هوا: "لقد أدرجت السلطات الأمريكية شركتنا في القائمة السوداء، ونحن نعارض ذلك، لأنه لا يوجد أساس فعلي لهذه الإجراءات، كما أنه سيتسبب في أضرار للشركات الأمريكية، بما في ذلك الشركات المتعاونة مع هواوي"، بحسب قناة فينيكس.





في الوقت نفسه، وصف ليانغ هوا، القرار الأمريكي بأنه غير ملائم تماما، لأنه قد يؤثر على توفير الخدمة لعملاء هواوي في أكثر من 170 دولة.