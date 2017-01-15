عقار جديد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

أوضح الدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقلب والأوعية الدموية أن الإحصائيات تكشف أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي إحدى الأسباب الرئيسية للوفاة في مصر، حيث تمثل 46% من إجمالي عدد الوفيات، ويكمن الخطر أنه لا يوجد أعراض لارتفاع الكوليسترول، ولذلك إجراء الفحوصات الدورية يعد من أهم عوامل الاكتشاف المبكر للمرض.







وأضاف إن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-C) يعد من الأنواع الضارة فإذا كانت مستوياته عالية يؤدى ذلك إلى الترسب بجدار الشرايين، الذي ينتج عنه رفع احتمالات الإصابة بمخاطر القلب والأوعية الدموية.





جاء ذلك يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي أطلقته شركة سانوفي للإعلان عن عقار جديد يعمل على خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-C) وكذلك التقليل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.





وفي نفس السياق، عبر دكتور إيهاب عطية، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس عن أهمية طرح العقار الجديد بمصر موضحًا أنه يعمل على تثبيط بروتين PCSK9 الذي يسهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.





وأضاف أن العقار الجديد يتم تناوله عن طريق الحقن كل أسبوعين.





وأوضح أن عدم تناول الدواء بإنتظام يحرم المريض من تحقيق الغرض المرجو من العلاج وهو التحكم في مستويات الكوليسترول الضار مما ينتج عنه تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





وأوضح البروفيسير رافايل دياز، الخبير الأجنبي وهو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لدراسة "أوديسي" Odyssey Outcomes "ان دراسة أوديسي أجريت لتقييم تأثير عقار برالوينت على الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية في المرضى الذين عانوا من متلازمة الشرايين التَّاجية الحادة بين 1-12 شهرًا قبل الالتحاق بالدراسة، والذين كانوا بالفعل يخضعون للعلاج المكثف أو أقصى حد يمكن تحمله المريض من عقارات الستاتين".





وأضاف الخبير الأجنبي: "إن نتائج الدراسة أثبتت أنَّ عقار (أليروكيوماب) قد خفض بشكل كبير من مخاطر الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية "MACE" والتى تشمل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية حيث أدى عقار أليروكيوماب إلى خفض احتمالية حدوث الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية بنسبة 15٪. كما انخفضت معدلات الوفاة الناتجة عن أي سبب بنسبة 15% أيضاً".





وأضاف الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين والمحافظ الإقليمي للجمعية الأمريكية في افريقيا والشرق الأوسط في كلمته أن أكثر المرضى استفادة من عقار "برالوينت" هم المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية مثل مجموعة الستاتين والمرضى الذين وصلوا للجرعة القصوى من أدوية الستاتين التي يمكن للمريض تحملها ولم يحققوا مستويات الكوليسترول المستهدفة وأيضًا علاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع كوليسترول الدم الوراثي، وكذلك المرضى الذين لا يستطيعون تحمل عقارات الستاتين.





كما أكدت الدكتورة هالة رمزي، رئيس القطاع الطبي لشركة سانوفي ان العقار الحيوي الجديد "برالوينت" يعتبر اضافة جديدة لمرضى القلب والأوعية الدموية خاصة مَن لم يصلوا للمستويات المرجوة من الكولسترول الضار عن طريق العلاجات التقليدية. كما أكدت نتائج دراسة أوديسي Odyssey Outcomes فعالية وأمان عقار أليروكوماب على المرضى الذين تلقوا العقار مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العقار، حيث لوحظ ازدياد نسبة انخفاض حالات الوفاة لأي سبب لدى المرضى الذين عُولجوا بعقار "برالوينت" لمدة 3 سنوات على الأقل لتصل إلى 22% أو الذين لديهم مستوى الكوليسترول المنخفض الكثافة "الضار" عند مستوى 100 مجم/ ديسيلتر أو أعلى عند بدء الدراسة حيث تصل نسبة انخفاض حالات الوفاة إلى 29%. وقد لوحظ في نهاية الدراسة أن العقار قد أدى إلى انخفاض نسبة الكوليسترول الضار LDL-C بنسبة 62.7% خلال أربعة أشهر.





وفي النهاية أعلنت كريستيل صغبينى، رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي مصر والسودان "انه تم طرح برالوينت في أكثر من 60 دولة حول العالم بنجاح وأن توافره في مصر الآن يمثل حجر زاوية لعلاج المرضى".