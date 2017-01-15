البيت الأبيض يستضيف "قمة التواصل الاجتماعي" 11 يوليو المقبل

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية قمة القادة الرقميين لشبكات التواصل الاجتماعي الشهر القادم؛ وسط تصعيد الهجوم من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشبكات الكبرى في هذا المجال مثل "جوجل" و "فيسبوك" و "تويتر"؛ وذلك وفقا لما أعلنه البيت الأبيض اليوم الخميس.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير إن هذه القمة ستعقد يوم 11 يوليو المقبل، وستركز على الفرص والتحديات أمام البيئة الرقمية الراهنة، دون تحديد من تم توجيه الدعوة إليه في تلك القمة.





وتتزامن القمة مع إعلان ترامب أن على الحكومة الفيدرالية رفع دعاوى قضائية ضد بعض عمالقة التكنولوجيا في بلاده، واتهم كلا من "جوجل" و "فيسبوك" و "تويتر" بالتحيز ضده، وهو الاتهام الذي نفته تلك الشركات مرارا.

وألمح الرئيس الأمريكي إلى أن تلك الشركات ربما ترتكب مخالفات لقوانين مكافحة الاحتكار، كما كان اقترح مطالبتها بسداد غرامات ضخمة جراء ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي ـ الذي يتابعه ملايين عبر صفحته على شبكة "تويتر" ـ قال إن تلك الشبكة تضع صعوبات أمام متابعة المزيد من الأشخاص له، وأنه لو أصبح منتميا للحزب الديمقراطي لصار لديه أضعاف المتابعين.



