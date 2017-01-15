عدوى المستشفيات تقتل 20 ألف شخص سنويًا بألمانيا

أظهرت تقديرات حديثة أن عدد الأفراد الذين يلقون حتفهم سنويًا في ألمانيا بسبب إصابتهم بعدوى من مستشفيات يزيد على ما كان يُعتقد من قبل.

وذكر معهد "روبرت كوخ" البحثي الألماني المعني بمكافحة الأمراض والوقاية منها، في برلين في معرض تعليقه على دراسة نشرتها دورية "يوروسيرفيلانس" أنه يُعتقد حاليًا أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بعدوى من مستشفيات يتراوح سنويًا في ألمانيا بين 10 آلاف و20 ألف حالة.

وأشار المعهد إلى صعوبة تحديد حالات الوفاة الناجمة عن عدوى المستشفيات، وذلك لأن الكثير من المرضى مصابون في الأساس بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى وفاتهم بدون حتى الإصابة بعدوى المستشفيات.

ويقدر الخبراء الذين أعدوا الدراسة عدد الأشخاص الذين يُصابون سنويًا بعدوى المستشفيات في ألمانيا بين 400 ألف و600 ألف شخص. وتبلغ نسبة المرضى الذين يصابون بعدوى خلال إقامتهم في مستشفيات بألمانيا نحو 3.6%، وهي أدنى من المتوسط في الاتحاد الأوروبي (5.5%).