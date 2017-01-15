استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد جرائم البيئة

طورت شركة برتغالية مقرها مركز حاضنة الأعمال التجارية بالوكالة الأوروبية للفضاء تقنية باستخدام الأقمار الصناعية لرصد المخالفات والجرائم في مجال البيئة.







وقال روبن بوفييه أحد المشاركين في المشروع وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز" على الإنترنت إن معظم قوانين حماية البيئة لا يتم تطبيقها لذا تأتي تلك التقنية لتحسين تطبيق القوانين على الأرض.





وأوضح بوفييه "من فرنسا" أنه تتم معالجة الصور وفقا لاحتياجات العميل ويمكن أن تخلق فكرة بصرية عن نوع الضرر البيئي.



