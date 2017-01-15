الحافلات ذاتية القيادة تحل محل العادية بعد 10 سنوات

توقع مسؤول تنفيذي في شركة "فولفو ايه بي" لصناعة السيارات أن الحاجة لسائقي الحافلات ستتراوح لمدة بين 10 و 15 عامًا على الأقل قبل أن تحل محلها المركبات ذاتية القيادة.

وقال أكاش باسي، أحد نواب رئيس شركة صناعة الحافلات والشاحنات السويدية، في مؤتمر للتكنولوجيا تنظمه وكالة أنباء "بلومبرج" في سنغافورة يوم الخميس، إن شركات النقل يمكن، قبل أن يحدث الانتقال، أن تعزز الكفاءة من خلال تقنيات القيادة الذاتية التي تسهل، على سبيل المثال، تشغيل الحافلات في مناطق المستودعات.

وقال إن التكنولوجيا يمكن أن تستخدمه أيضًا لتحسين مستوى السلامة.

وأضاف باسي "ستنخفض مستويات الإرهاق لدى السائقين لدى إضافة المزيد من تطبيقات تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى الحافلات. سيكون لدى السائقين عمل أقل يقومون به، مما يعني أنهم سيكونون أكثر تركيزًا على الطريق".

وقالت شركة "فولفو" في مارس إن حافلاتها الكبيرة ذاتية القيادة، والتي تكفي نحو 80 مسافرًا، سيبدأ تشغيلها قريبًا في حرم جامعة "نانيانج" التكنولوجية في سنغافورة، قبل أن يتم تعميم التجربة على الطرق العامة.