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ناسا: اكتشاف كميات كبيرة من غاز الميثان بالغلاف الجوي للمريخ

ناسا: اكتشاف كميات كبيرة من غاز الميثان بالغلاف الجوي للمريخ

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن علماء بوكالة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اكتشفوا مؤخرا كميات كبيرة من غاز الميثان في الغلاف الجوي للمريخ، ويعتقدون أنها قد تكون علامة على الحياة تحت غلاف الكوكب الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن مركبة الفضاء كيوريوسيتي اكتشفت كميات كبيرة جدا من غاز الميثان الذي يمكن استخراجه من الرواسب الجيولوجية حيث يكون مصاحبا لأنواع الوقود الهيدروكربوني الأخرى، كما يمكن الحصول عليه من مصادر صناعية وفقًا لسكاى نيوز.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف أثناء إجراء قياسات على المريخ مؤخرا، مما دفع العلماء إلى إلغاء مهمتهم، وتخصيص مركبة الفضاء كيوريوسيتي لمهمة اكتشاف الغاز.


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