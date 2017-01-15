" Orville" تقنية جديدة ستحول يدك إلى هوية للشراء عبر الانترنت

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن شركة "أمازون" عملاق التجارة الاليكترونية في العالم تسعى حاليا لعمل هوية جديدة لعملائها حول العالم لتسهيل عمليات الشراء من سلسلة متاجرها الاليكترونية المعروفة باسم "Whole Foods" وتعتمد التقنية الجديدة على تحويل يد الانسان إلى هوية للشراء من المتجر، وتبعًا لذلك فإنها تختبر نظام دفع جديد يستخدم الأيدي كمعرف، حيث يختبر مهندسو الشركة بشكل سري ماسحات ضوئية يمكنها تحديد اليد البشرية كوسيلة لإجراء عملية الشراء من المتجر.

و سوف يخضع هذا النظام – الذي يطلق عليه اسم (Orville) ومخصص لمشتركي (Amazon Prime) – للتجربة حاليًا من قبل موظفي أمازون في مكاتبها بمدينة نيويورك، ويستخدم لشراء المشروبات الغازية والبطاطس المقلية وشواحن الهاتف وغيرها من المشتروات اليومية السريعة.

وفي حين أن معاملة البطاقة العادية تستغرق عادة ما بين ثلاث إلى أربع ثوان، فإن تقنية أمازون الجديدة يمكنها معالجة الرسوم في أقل من 300 ميلي ثانية.

وتختلف أجهزة الاستشعار البيومترية الفائقة التكنولوجيا عن أجهزة مسح بصمات الأصابع الموجودة على أجهزة، مثل آيفون، مما يعني أنك لن تضطر إلى لمس يدك فعليًا على الماسح الضوئي.

ويسمح النظام للعملاء الذين لديهم حسابات (Amazon Prime) بمسح أيديهم في المتجر وربطهم ببطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بهم.

ومن المفترض في حال نجاح التكنولوجيا أن تساعد في تشجيع المستهلكين على إنفاق المزيد عندما يزورون متاجر (Whole Foods)، إذ يميل الناس عادةً إلى إنفاق المزيد عندما لا يلمسون المال بشكل فعلي.

وتأمل أمازون في تقديم التقنية إلى عدد قليل من متاجر (Whole Foods) بحلول بداية العام المقبل، وتوفيرها بشكل سريع ضمن جميع مواقع الولايات المتحدة .

وتعتمد وتيرة البدء على مدى السرعة التي تستطيع فيها متاجر (Whole Foods) تثبيتها وتدريب الموظفين على كيفية استخدامها.



