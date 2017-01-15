فتح باب التقدم للمدرسة التدريبية المصرية- الايطالية للطاقة الجديدة

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم تم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة التدريبية الصيفية الأولى للطاقة الجديدة والمتجددة والتي ستبدأ في يوليو 2019 بمقر الأكاديمية وذلك ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الأكاديمية والجانب الايطالى.







وتدعو الأكاديمية شباب الباحثين المصريين من طلبة الدكتوراه والماجستير وشباب الباحثين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الراغبين ضرورة التقدم وملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg





وسيحاضر فى الدرسة علماء وخبراء من مصر وايطاليا، والاشتراك مجانا، علما بإن يكون أخر موعد للتقدم هو 20 يونيو 2019 وستتكفل الأكاديمية للطلاب المقبولين بمصاريف الذهاب والعودة من الأكاديمية إلى مواقع التدريب خارج القاهرة.











ويسعى المركز حاليا ليكون أحد الكيانات المؤسسة لأكاديمية البحر المتوسط للطاقة ومقرها ايطاليا، وياتى ذلك إيمانا من الأكاديمية بأن استفادة مصر من التطبيقات المختلفة للطاقة يحتم أن يكون لدينا جيل جديد من شباب الباحثين الذين يمكنهم أن يقودوا ويتواصلوا مع علماء واساتذة في هذا الاتجاه في مصر والخارج وإدارة وتطوير هذه التكنولوجيات







