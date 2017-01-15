الهند تعلن فقدان الاتصال بمهمة القمر "تشاندرايان -2"

أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن وكالة الفضاء التابعة للبلاد فقدت الاتصال بمهمة القمر "تشاندرايان -2" منذ أمس أول الخميس.

ونقلت إحدى القنوات الأوروبية يوم الجمعة عن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كيه سيفان، قوله، في حديث له مع العلماء المتخصصين بمركز التتبع التابع للوكالة في مدينة بنجالور الهندية، "جار تحليل البيانات" حول الواقعة، ولم تتطرق المنظمة الهندية إلى المزيد حول ذلك.

يشار إلى أن هذه الحادثة تمثل انتكاسة لخطة الهند الطموحة لوضع مسبار بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.



