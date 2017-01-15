الرى تعقد سلسه ندوات لأنشطة المعاهد البحثية للمركز القومى لبحوث المياة

عقدت وزارة الموارد المائية والرى ندوة للتعريف بمعهد بحوث المياه الجوفية وأنشطته ضمن سلسله من الندوات المزمع عقدها للمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه لعرض الدراسات والابحاث والمشروعات وقواعد البيانات التي تقوم تلك المعاهد بإتمامها وذلك في إطار التكامل بين الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز والأعمال التنفيذية التي تقوم بها الوزارة،



وتم خلال الندوة بالتعريف بمعهد بحوث المياه الجوفية وعرض الدراسات التي قام بها المعهد للوزارة أو لجهات خارجية ومن ضمنها الدراسات الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان .





وخلال الندوة قام مدير معهد بحوث المياه الجوفية وعدد من شباب الباحثين بالمعهد بعرض نبذة عن نشأة المعهد ومهامه وامكانياته وانشطته الاساسية وكذلك الاجهزة والبرامج المتاحة بالمعهد والتي يتم استخدامها لاتمام الدراسات الخاصة بمجال المياه الجوفية كما تم عرض ما يتعلق بالمياه الجوفية بالشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه وقاعدة البيانات الخاصة بذلك.





كما تم عرض بعض الامثلة للدراسات التي يقوم المعهد باتمامها وهي دراسة ارتفاع مناسيب المياه الأرضية ببعض مناطق محافظة القاهرة والنموذج الرياضي الإقليمي لمنطقة دلتا النيل ودراسة أسباب الرشح وارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة اسوان ومشروع تنمية مليون ونصف مليون فدان بما في ذلك بعض الأمثلة على استخدامات الأجهزة الجيوفيزقية والتكامل بينها بالمشروع وعرض استخدام النماذج الرياضية في دراسة الفرافرة.







