بشاير الخير تستضيف المؤتمر الثالث للتوحد

استقبلت مدينة بشاير الخير يومي الأربعاء والخميس المؤتمر العام الثالث لمرض التوحد، وذلك تحت عنوان "المعايير العلمية في ضوء منظومة الجودة الشاملة... العقبات و الطموحات".



دارت فعاليات المؤتمر عن أهم المعايير العالمية لمعالجة مرض التوحد ومعايير الجودة وأهمية تطبيقها وأهم المعوقات التي تعوق تطبيق الجودة.

اقيم المؤتمر تحت رعاية الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالإسكندرية ومؤسسة بشاير الخير.

وكان على رأس الحضور سمير المتبولي رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية،و ترأس المؤتمر دكتور سامية حسن أستاذ الترويح العلاجي بكلية التربية الرياضية والمستشار شريف درويش أمين عام المؤتمر والدكتور إبراهيم إمبابي نائب رئيس مؤسسة بشاير الخير، ولفيف من قيادات العمل الإجتماعي بالإسكندرية، وعدد كبير من أهالي الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد ويعالجون بمركز التوحد.

واستقبل ضيوف المؤتمر العميد/ محمد سعد هجرس قائد قطاع بشاير الخير والعقيد/ أحمد عبد العزيز مدير الموارد البشرية و مدير المدينة.



