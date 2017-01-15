"نوكيا" تعلن استعدادها لإطلاق سماعات أذن لاسلكية مثيلة لـAirPods

أطلقت شركة HMD Global صاحبة حقوق بماركة "نوكيا" سماعات لاسلكية على شكل "سدادة الأذن" True Wireless Earbuds.



فيما لا تعد السماعات الجديدة أرخص من AirPods المستخدمة في هاتف "آبل" فحسب بل وأريح منها لأنها غير ملحوظة في الأذن.

وعلاوة على ذلك فإن سماعات True Wireless Earbuds تزود بحقيبة شحن طويلة الشكل يسهل وضعها في اليد أو في الجيب مع العلم أن حقيبة الشحن التابعة لـ "آبل" مصنوعة على شكل علبة بيضوية الشكل.

ويكفي شحن بطارية السماعتين لـ4 ساعات تقريبا.

أما سدادتا الأذنين فخفيفتان تزن كل منهما 5 غرامات.

وتدعم سماعات True Wireless Earbuds بروتوكول Bluetooth 5.0 وتسمح بإجراء مكالمات صوتية وتحمي من قطرات العرق والماء إلا أنها لا تحميك من تيارات الماء كما لا يجوز السباحة بها.

ويمكن شراء السماعتين في متجر أون لاين الصيني بـ70 دولارا.



