تصميم طائرة "ناسا" الأسرع من الصوت من دون "نافذة أمامية"!

طورت "ناسا" طائرة X-59 QueSST الأسرع من الصوت بتصميم غريب يأتي على شكل "رصاصة" ذات أجنحة، ما أثار جدلا واسعا وأسئلة مثيرة حول تصميم قمرة القيادة.

وفي بيان صحفي، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن طائرة X-59 ستكون مميزة بشاشة 4K وكاميرتين بدلا من النافذة الأمامية، معززة ببيانات التضاريس لتزويد الطيار بمعلومات المسار بدقة متناهية.

وتسمى التقنية المطورة بأكملها "نظام الرؤية الإلكترونية" أو XVS.

وعلى الرغم من تطوير القدرة على السفر بسرعة أكبر من سرعة الصوت منذ عام 1947، حُظر الطيران بهذه التقنية المطورة فوق الأراضي الأمريكية منذ عام 1973، نظرا للضجيج الهائل.

ولكن المهندسين يعتقدون أنه مع تصميم الشكل الصحيح للطائرة، يمكن إيجاد حل للطفرة الصوتية.



