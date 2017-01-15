خبراء الطاقة النووية من 50 دولة يبحثون سبل معالجة المخلفات النووية

انطلقت، اليوم الإثنين، في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، أعمال المؤتمر الدولي حول إدارة الوقود المستنفذ من المفاعلات النووية، بحضور أبرز خبراء للطاقة الذرية من 50 دولة حول العالم.

وذكر بيان للوكالة الدولية اليوم أن الموضوع الرئيسي للمؤتمر - الذي تستمر أعماله أسبوعا - هو كيفية الاستفادة من التجارب السلبية في الماضي، وحسن التعامل مع المخلفات النووية في المستقبل، خاصة بالنسبة للدول النامية والحديثة العهد بالطاقة النووية.

وأضاف البيان أن الإدارة الآمنة والمستدامة للوقود المستنفد من مفاعلات الطاقة النووية تعد عاملاً أساسياً في الاستخدام المستدام للطاقة النووية وتغطي العديد من الجوانب التكنولوجية المتعلقة بتخزين ونقل وإعادة تدوير والتخلص من الوقود المستهلك والنفايات عالية المستوى الناتجة عن إعادة معالجة الوقود المستهلك.

وشدد البيان على ضرورة رفع مستوى الكفاءة في استخدامات الطاقة النووية، وبخاصة في توليد الكهرباء وتحقيق أقصى مستويات التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال الواعد.



