مؤتمر"سايفاي افريقيا 2019" يختتم أعماله بمدينة طنجة المغربية

اختتمت اليوم الأحد بمدينة طنجة المغربية أعمال مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "سايفاي افريقيا 2019"، والذي افتتحت أعماله أمس الأول الجمعة.







وتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا والموضوعات من خلال جلسات العمل والحلقات النقاشية التي تناولت أهمية التكنولوجيا في صناعة واتخاذ القرارات السياسات وكيفية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على القرار السياسي، إلى جانب التأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه التطورات في طريقة التفاعل بين الأمم والشعوب.





وبحث المؤتمر التأثيرات الحديثة بعد عقود من التفاؤل الجامح بشأن تأثير التكنولوجيا في إحداث التغيير، وظهور الأصوات المعارضة لمنصات التواصل الاجتماعي وكيفية معالجة الشركات العملاقة للعجز المتزايد في رصيد الثقة والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تشكيل مستقبل التكنولوجيا وحاجة المجتمعات إلى أطر جديدة لمعالجة النقلة النوعية الناجمة عن التحول التكنولوجي.





وأكد المؤتمر، في ختام جلساته، أهمية منصات التكنولوجيا باعتبارها مجالا عاما في العالم، حيث ساهمت في سرعة تدفق المعلومات وتعزيز الحريات السياسية بقدر ما مكنت الخطابات الخبيثة من الانتشار، لكنه أوضح في نفس الوقت أن تحديث المستوى من خلال المنصات التكنولوجية أدى إلى تفاقم التحدي.





وناقش المؤتمر كيفية مواجهة انتشار العنف ومحاولة منع هذا المحتوى وكيفية تعاون الحكومات والمنظمات الدولية مع المنصات التكنولوجية وماهي أفضل الممارسات التي يجب أن تعتمدها الأسر والقادة والمعلمون والأطراف المعنية في المجتمع من أجل بناء مجتمعات تقوى على الصمود في مواجهة التطورات والاستخدامات السلبية للتكنولوجيا.





وناقش المجتمعون تأثيرات صحافة المواطن ومواقع التواصل الاجتماعي على الصحافة وتأثيرات ذلك على مستقبل الصحافة التقليدية فضلا عن التأثيرات السلبية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لترويج الأخبار الزائفة والمعلومات الكاذبة للتأثير على المجتمعات وقيادة الرأي العام.





وتوقع المجتمعون أن تسهم عمليات الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوت في إحداث تغييرات هامة في طبيعة العمل على نحو لا يمكن تجاهله.