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المطارات الأوروبية تهدف إلى تحقيق "صفر" انبعاثات كربونية بحلول 2050

المطارات الأوروبية تهدف إلى تحقيق "صفر" انبعاثات كربونية بحلول 2050

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أعلن رئيس المجلس الدولي لمطارات أوروبا، اليوم الأربعاء، أن المطارات الأوروبية تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية تقدر بـ"صفر" بحلول عام 2050 .

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن رئيس المجلس مايكل كيركلوه ، قوله في اجتماع ضم 300 من مسؤولي الطيران، إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يضع المطارات الأوروبية في حالة اتساق مع اتفاقية باريس للمناخ، عبر وضع تغير المناخ في القلب من القرارات التجارية.

وتابع كيركلوه أن 140 مطارا يشغلها 40 من أعضاء المجلس التزموا بشكل فردي بهدف النزول بمستوى الانبعاثات الكربونية إلى صفر، وأن ثلاثة مطارات سويدية حققت هذا الهدف بالفعل.


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