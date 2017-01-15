"العربية للطاقة الذرية" تنظم ورشة عمل للتعريف بطرق حفظ المواد بالإشعاع

بدأت اليوم /الأحد/ فعاليات ورشة عمل بعنوان الأشعة المؤينة "جاما -الحزم الإلكترونية" لتحسين وحفظ المواد والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في القاهرة وتستمر حتى الخامس من سبتمبر الجاري.







وقال نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي الدكتور خالد صقر -وفقا لبيان صحفي لهيئة الطاقة الذرية - إن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون المثمر مع الهيئة العربية للطاقة الذرية في مجال تدريب الباحثين العرب في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتهدف إلى تعريف الحاضرين بطرق حفظ المواد بالإشعاع سواء باستخدام أشعة جاما أو الحزم الإلكترونية والفرق بين الطريقتين بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لاستخدام هذه التقنية سواء على مستوى الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض أو على المستوى الاقتصادي.





وأكد الدكتور خالد صقر أن الورشة تعد بمثابة فرصة للعلماء للتباحث في جديد العلم والتكنولوجيا في مجالات استخدامات الطاقة الذرية تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية بما يعود بالنفع على الدول العربية، يشارك في ورشة العمل 21 باحثا وعالما من 7 دول عربية وهي مصر والسعودية وتونس والبحرين ولبنان والأردن والسودان.