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الصين تصمم روبوتا طائرا لتنظيف ناطحات السحاب

الصين تصمم روبوتا طائرا لتنظيف ناطحات السحاب

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صمم باحثون صينيون في معهد شينيانج التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، روبوتا طائرا يلتصق بالأسطح ذات الواجهة الزجاجية لتنظيفها.

وقد عرض الباحثون "الروبوت الطائر" خلال فعاليات مؤتمر  للروبوتات والأنظمة الذكية 2019 في ماكو 


وقال مصمم الروبوت مينج شيانج دونج "يعد التحكم في قوة التلامس بين الروبوت والأسطح من أصعب التحديات باعتبار ان الروبوتات الطائرة تكون عادةً حساسة للقوة الخارجية وانه يمكن تحقيق ذلك من خلال تصميم روبوت طائر يتضمن دائرة تحكم مغلقة

واضاف "نستطيع بعد ذلك تغيير معامل المرونة بسهولة من خلال تغيير معايير التحكم " 


وتابع: ربما نرى في المستقبل القريب الاستخدام الكثيف للروبوت الجديد في صيانة البنية التحتية وبعض التطبيقات الأخرى مثل عمليات جمع العينات.

 



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