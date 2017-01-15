"أودي" تبهر عشاقها بسيارة متميزة



تستعد شركة "أودي" من جديد لإطلاق صيحتها الجديدة في المشهد العالمي لصناعة المركبات فهي ستطرح سيارتها من الفئة السادسة التي تنافس أقوى السيارات الرياضية.

تتميز السيارة الجديدة "آر إس 6 أفانت" RS6 Avant بالمحرك الذي أصبح تقليديا بالنسبة لـ "أودي" بسعة 4 لترات مع 8 سلندرات وخاصية ضخ "التربو" وكذلك يميز تلك السيارة مولد كهربائي بقدرة 48 فولتا وتبلغ محصلة قدرة السيارة 600 حصان و800 نيوتن متر عزم الدوران.

ويبلغ استهلاك السيارة للوقود، وفقا للأرقام الرسمية 13 لترا لكل 100 كلم وذلك بسبب التقنيات المقننة للطاقة التي تستخدمها "أودي".

تستطيع السيارة الجديدة الوصول لسرعة 100 كلم/س من حالة السكون في ظرف 3.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 250 كلم/س، وسوف يكون أمام محبي السرعة الفائقة خياران من تحديث السيارة، أحدهما بسرعة 280 كلم/س، والآخر 305 كلم/س.

ويوفر نظام الدفع الرباعي ذو التفاضلية الذكية القدرة على إرسال 70% من الدفع للعجلات الأمامية، وما يصل إلى 85% من الدفع إلى العجلات الخلفية، والمفاضلة الذكية بينهما إلى جانب تغيير متجه الحركة.

علاوة على ذلك تأتي "آر إس 6 أفانت" بماص للصدمات قابل للضبط أثناء الدوران مع تعليق هوائي يسمح بإمكانية تغيير الخلوص حيث يتم تقليل الخلوص الأرضي حتى 10 ملم حين الوصول إلى سرعة 120 كلم/س.

وسيبدأ طرح هذا الطراز للبيع في الربع الأول من العام 2020.



