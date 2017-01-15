العمل أكثر من عشر ساعات يوميًا يرتبط بالجلطة الدماغية

يؤدي العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم، بصورة مطولة لأكثر من خمسين يومًا في السنة، إلى ارتفاع خطر الإصابة بجلطة دماغية، بحسب ما أظهرت دراسة.

وبينت الدراسة التي نشرت في مجلة "ستروك" المتخصصة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للقلب أن خطر التعرض لجلطة دماغية يتضاعف عند هؤلاء الذين عملوا بشكل مطول لمدة عشر سنوات على الأقل.

وأجرت مجموعة من الباحثين الفرنسيين من هيئات مختلفة هذه الدراسة بالاستناد إلى قاعدة تشمل 200 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عامًا، استشاروا مراكز فحوص صحية.

وسمحت مقابلات طبية إضافية بتحديد عوامل خطر أخرى للإصابة بأمراض قلبية وعائية، ومعرفة إن كان الفرد قد تعرض سابقًا لجلطات دماغية.

واستبعد من الدراسة الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي وهؤلاء الذين تعرضوا لجلطة قبل البدء بالعمل لفترات طويلة.