البحث العلمي تعلن فوز طالبين في مسابقة "جينيس أولمبياد 2018"

اعلنت شيرين صبرى المتحدث الإعلامي باسم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حصول أحمد اسامة محمد مندور، الطالب بالصف الثالث الإعدادي علي المركز الثانى وميدالية فضية، و يوسف ياسر مرسي، الطالب بالصف الثالث الثانوي علي منحة جزئية لمدة أربع سنوات فى جامعةSwago بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمسابقة "جينيس أولمبياد 2018" التي عقدت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية من 17 وحتي 22 يونيو 2019. وهما الطالبان اللذان رشحتهما وزارة التربية والتعليم ودعمتهما أكاديمية البحث العلمي بتذاكر السفر من خلال قطاع العلاقات العلمية ليمثلا مصر في المسابقة.



وتضم المسابقة حوالي 2000 مشروع من 78 دولة حول العالم بمشاركة 1400 طالب في جميع مجالات العلوم والهندسة، وتعد من أهم المسابقات العالمية و تركز علي القضايا البيئية، وتعرب الأكاديمية عن سعادتها للتعاون المثمر في هذا المجال والدعم الذى قدمته جميع الجهات وتخص بالشكر البرلمان المصرى والنائبة ماجدة بكرى ومعالى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلم الدكتور ياسر رفعت.

ومن جانبه أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر أنه سيتم وضع برنامج منح خاص ونظام مؤسسى معلن لدعم مشاركة الطلاب المصريين في المعارض والمسابقات الدولية وذلك في إطار الخطة التنفيذية للأكاديمية لدعم الابتكار والمبتكرين والنوابغ.



