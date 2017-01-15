طالب ثانوي بالعراق يبتكر عصا ذكية للمكفوفين

تمكن أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية في العراق من ابتكار عصا إلكترونية مبرمجة باللغة الكردية، لتمكين ضعفاء البصر والمكفوفين في اقليم كردستان، من السير دون الاستعانة بالآخرين.







ويعد الطالب ويدعي سرور عزت طالب في المرحلة الأخيرة من دراسته الثانوية، مصاب بضعف في النظر بنسبة 90 بالمئة، مولع منذ الصغر بالإلكترونيات، ويشرح كيفية الاستفادة من هذا الإبداع الفريد من نوعه قائلا : "شغفي بالأجهزة المبرمجة، جعل فكرة اختراع جهاز ينبه المكفوفين بالاجسام المحيطة بهم أثناء السير تروادني من حين لآخر".





وأوضح سرور أن الجهاز المبرمج ينبه الكفيف إلى ما حوله من أجسام عبر إشارات صوتية إضافة إلى كثير من المعلومات الضرورية كالوقت والتأريخ وحرارة الجو وغيرها، مشيرا إلى أنه نجح حتى الآن في صنع 70 عصا إلكترونية من هذا النوع.