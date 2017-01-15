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حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصناعية لمواجهة نوبات التلوث الحادة

حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصناعية لمواجهة نوبات التلوث الحادة

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نظمت وزارة البيئة عددا من الحملات التفتيشية على عدد من الفواخير بمنطقة المطرية وبطن البقرة وتم ضبط عدد من الفواخير المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف عمليات التفتيش لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقام فرع القاهرة الكبرى بالتفتيش على عدد من المسابك ومصانع الخزف والصيني والألومنيوم بمسطرد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كما وجهت وزارة البيئة عددا من فرق التفتيش البيئي لعدد من المناطق منها، شبرا الخيمة، أبو زعبل، مدينة العاشر من رمضان، مدينة العبور، مدينة بدر، 6 أكتوبر ، أبو رواش وعرب أبو ساعد و15 مايو، بهدف المتابعة الدورية لمدى التزام المنشآت الصناعية بالمناطق والمدن الصناعية للمعايير و الاشتراطات البيئية وفقا لقانون البيئة ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق القاهرة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية المختصة .

ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية على تلك المناطق والمدن الصناعية بصفة يومية لتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية سواء التي بالمناطق الصناعية أو خارج تلك المناطق للتحفيز على الإصحاح البيئي.


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