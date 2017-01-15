الليزر سلاح جديد لتحديد الخلايا السرطانية فى الدم وتدميرها

نشرت مجلة "سيانس ترانزلاشيونال ميدسين" الطبية الأمريكية دراسة طبية أجراها باحثون من جامعة أركنساس حيث قاموا بتطوير أحد الأجهزة الطبية التى تعمل بتقنية آشعة الليزر لاكتشاف الخلايا السرطانية وتدميرها.







ووفق الخبر الذي أوردته مجلة الهندسة والعلوم التطبيقية البريطانية IEEE Spectrum فإن هذه الأداة الثورية تتمكن من خلال تعريض الجلد لأشعة الليزر من قتل الخلايا السرطانية قبل أن تنتشر في الجسم وتتحول إلى ورم خبيث يسبب الوفاة في كثير من الأحيان، بحسب مونت كارلو.





ويقول فلاديمير زهاروف كاتب الدراسة إن "استخدام الليزر أحدث ثورة في تشخيص وعلاج الأمراض". ويوضح أن الاختبارات الأولى واعدة للغاية فقد تم تدمير 96٪ من خلايا الورم السرطاني لدى مريض واحد.





ويعتبر الباحثون أن جهاز الليزر ذاك اكتشف الخلايا المعطوبة لدى 27 من أصل 28 شخصا مصاباً بالسرطان. ومع ذلك، فإنه لم يتمكن من القضاء عليها كلياً. ويأمل زهاروف وفريقه في أن يصبح الجهاز أكثر فاعلية عندما رفع قوة الليزر خلال دراساتهم وأبحاثهم المقبلة.



