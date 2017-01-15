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كندا تحظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتبارًا من 2021

كندا تحظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتبارًا من 2021

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الإثنين، أن بلاده ستمنع اعتبارًا من 2021 المنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام بما يشمل العبوات وقشات الشرب والأكياس.

وقال ترودو إن "التلوث جراء البلاستيك يمثل آفة عالمية"، مشيرًا إلى أن قائمة المنتجات المحظورة ستعلن بعد إجراء عمليات تقييم علمية.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي "نحن كأهل نصطحب أطفالنا إلى البحر، ويجب علينا البحث عن رمل لا يكون مملوءًا بالبلاستيك وعبوات السوائل أو علب الطعام أو القشات".

وأوضح بيان ترودو أن مليون طير وأكثر من مئة ألف حيوان من الثدييات البحرية في العالم يتعرض سنويًا لإصابات أو للنفوق بسبب تناول نفايات بلاستيكية ظنًا بأنها أطعمة.
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