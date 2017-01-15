بالصور..افتتاح المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

افتتحت اليوم الاحد فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري، والذي ينظمه قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عدد من الوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، ورجال الصناعة.





وتستمر الفعاليات يومي 8 -9 سبتمبر الجارى، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. جمال درويش رئيس قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وشركة (IBM)؛ بهدف منح دبلومات متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الحاسبات والمعلومات، وأقسام هندسة الحاسبات بكليات الهندسة بالجامعات؛ لرفع كفاءتهم وتأهيلهم لإعداد وتدريب الطلبة فى هذا المجال.





وعلى هامش فعاليات المؤتمر تفقد وزراء التعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربى معرضًا للابتكار والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 12 شركة عالمية رائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات كشركة (سيسكو) العالمية، وشركة (أي بي أم)، بالإضـــافة إلى جامـــعات ( القاهرة، وعين شمس، وزويل، والنيل، والمصرية اليابانية).







