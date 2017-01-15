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ثوران بركان "سترومبولي" بجزيرة صقلية الإيطالية

ثوران بركان "سترومبولي" بجزيرة صقلية الإيطالية

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أعلن المركز الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين اليوم /الأربعاء/ وقوع انفجار بركاني ضخم ببركان "سترومبولي" الواقع بجزيرة "صقلية". 

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن ثوران البركان كان مصحوبا بخروج كميات كبيرة من الحمم البركانية ووصولها إلى قاعدة الجبل وحتى حافة البحر.

ولم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع إصابات إلا أنه تم التبليغ عن وقوع عدد من الحرائق الصغيرة بإحدى قرى الجزيرة. يذكر أن البركان يعد أحد ثلاثة براكين نشطة في إيطاليا.


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