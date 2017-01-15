خبير صحى يدعو الناس للإكثار من البكاء لتحسين صحتهم

أعلن الخبير الصحي الياباني، الذي يطلق على نفسه اسم "مدرس الدموع"، أن البكاء، والدموع المنهمرة على إثره، بغض النظر، إن كانت دموع حزن أو فرح، تساعد على تحسين الصحة العقلية لدى الإنسان، بالإضافة إلى أنها تعمل على تخفيف التوتر والقلق، وذلك عبر إراحة الأعصاب "اللاإرادية"، من خلال تحفيز نشاط "العصب السمتاوي"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف "مدرس الدموع"، وهو الخبير الياباني يوشي هيدا، أن البكاء يعتبر عملية دفاع عن النفس في مواجهة أي نوع من أنواع التوتر المتراكم لدى الأشخاص، حيث يدعو هيدا، إلى أن تقوم المدارس والجامعات والشركات والمؤسسات على اختلافها، بعقد جلسات بكاء دائمة للطلّاب والموظفين فيها، حيث يعتبر "مدرس الدموع" أن ذلك سياعد في تحسين مزاج وإنتاجية وتركيز المشاركين في هذه الجلسات.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية في اليابان، إلى أن يوشي هيدا كان قد أمضي قرابة ستة الأعوام السابقة الأخيرة من حياته، وهو يحاضر في المدارس والشركات في مختلف أنحاء البلاد، لمساعدة الناس على تعلم فوائد البكاء وممارسته. حيث يرى هيدا بأن البكاء أكثر فعالية من الضحك والنوم في تخفيف التوتر، ولهذا ينصح الناس بمشاهدة أفلام مثيرة للمشاعر أو الاستماع إلى موسيقى عاطفية أو مطالعة كتب مثيرة للبكاء ويرى أن البكاء مرة في الأسبوع يمكّن من الاستمتاع بحياة خالية من التوتر.



