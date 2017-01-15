معهد "معتمد" ينظم المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة



ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع الرابطة العربية لإصلاح تشوهات وإطالة العظام بمشاركة عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية المؤتمر العلمي الخامس للدبلوم المهني في إصلاح تشوهات وإطالة العظام (جزس).



ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاث أيام من 11 : 13 سبتمبر الجاري إلى تنمية مهارات أطباء جراحة العظام في مصر والوطن العربي ورفع كفاءاتهم من خلال تبادل الخبرات واطلاعهم على المستجدات الطبية مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية في الوطن العربي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالمعمل التشريحي ويدير التدريب فريق أمريكي مصري ومحاضرات لرواد جراحة العظام في العالم وورش عمل أخرى تتناول أبرز المستجدات في عالم جراحة العظام.



وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب في تصريح اليوم الاثنين إن هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة تهدف إلى تنمية مهارات الكادر الطبي في مصر والوطن العربي ورفع كفاءتهم من خلال تبادل الخبرات وإطلاعهم على ما هو جديد خاصة في مثل هذه التخصصات الدقيقة كما أن هذه المؤتمرات هي جزء من رسالة اتحاد الأطباء العرب فى تأهيل الكوادر الطبية مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربي.

يذكر أن المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي متخصص في تقديم البرامج الطبية المهنية حيث قدم أكثر من 15 دبلوما مهنيا و5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 5 آلاف خريج مصري وعربي .



