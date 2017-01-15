مقتل شخصين جراء فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جنوب اليابان

قتل شخصان في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان اليوم الأربعاء مما دفع السلطات لإصدار تحذير نادر من وجود حالة طوارئ وإصدار أوامر بإجلاء ما يقرب من 850 ألف شخص.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) أن رجلا قتل عندما جرفت المياه سيارته بمقاطعة ساجا التي وصل منسوب الأمطار ببعض مناطقها إلى أكثر من عشرة سنتيمترات أو أربع بوصات في الساعة.

وقالت وسائل إعلام إن رجلا آخر لقي حتفه في مقاطعة فوكوكا بعدما انجرف لدى خروجه من باب سيارته. وذكرت (إن.إتش.كيه) إنه عُثر على امرأة أخرى في ساجا فاقدة الوعي بعد سقوط سيارتها في مجرى مائي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طرقا ومحطات سكك حديدية غمرتها المياه وأشخاصا يسيرون بصعوبة وسط المياه وذلك بعد فيضان عدة أنهار.

وقال الجيش الياباني إنه نشر نحو 100 جندي للمساعدة في جهود الإغاثة بناء على طلب من سلطات مقاطعة ساجا.

وتأثرت المواصلات العامة والشركات بسوء الأحوال الجوية.

وقالت شركة تويوتا موتور إنها ستوقف العمل مساء الأربعاء في مصنع بكيوشو متخصص في إنتاج السيارات من طراز لكزس



