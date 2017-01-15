تحذير من مزيلات التعرق المحتوية على الألومنيوم





أوصت الهيئة الألمانية لاختبار السلع بالتخلي عن مضادات التعرق المحتوية على أملاح الألومنيوم، مثل كلوروهيدرات الألومنيوم.

وأوضحت الهيئة، أنه على الرغم من أن أملاح الألومنيوم تعمل على تضييق مسام التعرق مؤقتاً وتتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا، إلا أنه يُشتبه في أنها تنطوي على مخاطر صحية، وإن لم تكن هناك أدلة قاطعة في هذا الصدد.

يكفي استعمال مضاد التعرق أو مزيل العرق مرة واحدة يومياً، مع تكرار استعماله في حال تلاشي رائحته.

ويمكن الاستدلال على احتواء مزيل العرق على أملاح الألومنيوم من خلال بعض المصطلحات مثل Aluminum Chlorohydrate و Aluminum Capryloyl Glycine و Potassium Alum و Alaun و Aluminum Hydroxychloride و Aluminum Capryloyl glycine.



