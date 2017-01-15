زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب غربي الصين

ضرب زلزال قوي منطقة (سنجان) الواقعة أقصى غرب الصين مساء اليوم الأحد حيث بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الزلزال وقع في تمام الساعة 9:21 مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد) على عمق 16 كيلومترا وكان مركزه على بعد 56 كيلومترkا من مقاطعة (بيزاوات).

كما أن الشعور بالزلزال امتد إلى مدينتي (كاشجر, وآرتوكس) بالمنطقة ذاتها.

وأشار مركز الزلازل إلى أنه لم تتوافر- على الفور- أي تقارير عن وقوع مصابين أو أضرار من جراء الزلزال بالمنطقة التي تشهد وقوع زلازل بصورة متكررة.



