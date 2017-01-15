النظام الغذائي عالي السعرات الحرارية يضر بصحة الدماغ

كشفت دراسة أسترالية أن العادات غير الصحية للحياة المعاصرة مع اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية قد يتسبب في تدهور صحة الدماغ بشكل أسرع.



وقال نيكولاس تشيربوين, الباحث الرئيسي في الدراسة, والأستاذ في "مركز أنو لأبحاث الشيخوخة والصحة والرفاهية " في كانبرا, إن البعض يستهلك حوالي 650 سعرا حراريا إضافيا عن المعدل الطبيعي يوميا بسبب الوجبات السريعة من البرجر والبطاطس والمشروبات الغازية.





وأضاف "لقد وجدنا أدلة قوية على أن عادات الأكل غير الصحية للأشخاص وعدم ممارسة التمارين الرياضية لفترات زمنية متواصلة تعرضهم لخطر شديد للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وتراجع كبير في وظائف المخ , مثل الخرف وتقلص المخ".

ووفقا للدراسة, فإن 30 % من سكان العالم البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة, وأكثر من 10 % من البالغين في العالم سوف يعانون من مرض السكري من النوع الثاني بحلول عام 2030.





وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين هذا النوع من مرض السكر وتدهور وظائف المخ معروفة منذ فترة طويلة, فإن الأبحاث تoظهر أن فقدان الخلايا العصبية ووظائفها يبدأ "في وقت مبكر بكثير" .

وحث الباحثون الجميع على تناول الطعام بصحة جيدة والحصول على لياقتهم البدنية في أقرب وقت ممكن خاصة منذ مرحلة الطفولة.







