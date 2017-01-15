باحثون : فحص الدم قد يتنبأ بظهور مرض السل

كشف باحثون أن فحص الدم قد يتنبأ بظهور مرض السل قبل ثلاثة إلى ستة أشهر من شعور الناس بالتوعك وهو الاكتشاف الذي قد يساعد في إنقاذ أرواح لا حصر لها.

وسعى الباحثون من جامعة لندن كوليدج - وفقا للنتائج التي نشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي - إلى تحديد أي توقيع جيني في الدم إن وجد يمكن استخدامه للتنبؤ بالمرض في مرحلة مبكرة جدا وقبل الأعراض.

وقال الدكتور مهداد نورساديجي أستاذ بجامعة لندن الجامعية إن " النتائج التي توصلنا إليها تثبت تواقيع الجينات في الدم - عبارة عن قياسات مفردة أو مجمعة لمستويات منتجات جينية معينة ويتم اختبارها في مجموعة من الأمراض للمساعدة في التشخيص أو التنبؤ بالإستجابة للعلاج - والتي تظهر بشكل أكبر الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض" مضيفا أن التطور المستقبلي لفحص الدم بناء على هذه النتائج يمكن أن يقدم مساهمة مهمة في الجهود المبذولة للحد من تأثير هذه العدوى القاتلة وانتشارها.



