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دراسة:وفاة أمريكى كل 15 دقيقة بسبب بكتيريا مضادة للأدوية

دراسة:وفاة أمريكى كل 15 دقيقة بسبب بكتيريا مضادة للأدوية

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أفادت دراسة أمريكية أن شخصا يلقى حتفه كل 15 دقيقة في الولايات المتحدة بسبب بكتيريا قادرة على التغلب على أحدث انواع المضادات الحيوية.

وأضافت الدراسة التي أجرتها مراكز منع والسيطرة على الامراض في الولايات المتحدة أن 35 ألف حالة وفاة تحدث سنويا بسبب العدوى بالبكتيريا المضادة للعقاقير الطبية .

وحددت الدراسة خمسة انواع من البكتيريا تمثل تهديدا خطيرا على صحة المواطنين في الولايات المتحدة بزيادة نوعين عن ثلاثة أنواع من هذه البكتيريا تضمنها تقرير سابق صادر في عام 2013 كان الأخير الخاص بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأشارت إلى تراجع حالات العدوى بهذه الأنواع من البكتيريا في المستشفيات , في حين تزداد حالات العدوى في مختلف التجمعات خارج المستشفيات.


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